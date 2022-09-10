В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня

В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня, повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні найближчим часом із збереженням 11 вересня у Києві очікуються пориви вітру, завтра також сильний дощ", - йдеться у повідомленні.

У КМДА рекомендують мешканцям столиці під час сильного вітру на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Не паркувати поруч із ними автотранспорт. Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.