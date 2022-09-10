Події

22:29 10.09.2022

В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня

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В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня

В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня, повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні найближчим часом із збереженням 11 вересня у Києві очікуються пориви вітру, завтра також сильний дощ", - йдеться у повідомленні.

У КМДА рекомендують мешканцям столиці під час сильного вітру на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Не паркувати поруч із ними автотранспорт. Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

 

 

 

Теги: #київ #негода #попередження

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