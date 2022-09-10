Події

22:09 10.09.2022

Кулеба: Україна закликає партнерів до графіка у постачанні зброї

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Кулеба: Україна закликає партнерів до графіка у постачанні зброї

Україна закликає партнерів до графіка у постачанні зброї, щодня в Україну мають надходити нові види озброєнь та амуніція до них, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Навесні я звертався до партнерів із закликом: зброя, зброя та зброя... Зараз я хочу трохи змінити наголос і сказати, що заклик України сьогодні звучить: графік, графік і графік у постачанні зброї. Щодня в Україну мають надходити нові види озброєнь і амуніція до них. Це запорука перемоги, а перемога України - це припинення війни, а припинення війни - це вирішення величезної кількості проблем, з якими зараз стикається Європа", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві в суботу.

Він висловив подяку главі МЗС Німеччини за її готовність працювати над цими питаннями.

 

 

Теги: #поставки #зброя #партнери

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