Бійці "Азова" знищили ворожу техніку на харківському напрямку

Українські військові під час контрнаступальних дій у Харківській області знищили живу силу окупантів та ворожу техніку, повідомляється у телеграмі ССО "Азов Харків".

"Вчора бійці ССО АЗОВ Харків разом із 14-ю ОМБр імені князя Романа Великого провели контрнаступальну операцію на Харківському напрямку. Результат роботи: ворожа тактична група складом із 30 осіб — переважна більшість двохсоті та декілька трьохсотих. Окрім того знищено танк, БМП та склад з БК", - сказано у повідомленні.