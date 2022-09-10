Окупанти продовжують обстрілювати Харків, почалася пожежа у приватному будинку

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Холодногірський район Харкова, зафіксовано ще одне влучення до приватного будинку, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Знову приліт і знову до приватного будинку. Там пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в результаті ворожого обстрілу Холодногірського району Харкова 1 особа загинула, 2 поранені, постраждало кілька приватних будинків, в одному з них почалася пожежа.