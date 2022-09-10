Події

19:34 10.09.2022

Через ворожі обстріли на Донеччині постраждала 10-річна дитина, її госпіталізували

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Через ворожі обстріли на Донеччині постраждала 10-річна дитина, її госпіталізували

Унаслідок обстрілу російських окупантів Очеретинської ОТГ Покровського району Донецької області постраждала 10-річна дитина, її госпіталізували до лікарні Мирнограда, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 12:55 відділення 13 ДПРЧ 15 ДПРЗ на автомобілі ШМД виїхало до Очеретинської СТГ Покровського району. В результаті обстрілу отримав поранення хлопчик 2012 р.н. та потребував невідкладної медичної допомоги. Рятувальники транспортували постраждалого до лікувального закладу м. Мирноград," - йдеться в повідомленні.

Від Головного управління залучалося 4 фахівці особового складу та 1 одиниця техніки.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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