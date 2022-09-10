В Енергодарі відновили електроенергію та подачу води
В Енергодарі (Запорізька обл.) відновили електроенергію та подачу води, які раніше були відсутні через обстріли російських окупантів, повідомив міський голова Дмитро Орлов.
"Завдяки зусиллям фахівців різних підприємств – ЗАЕС, ЗАТЕС, нашим комунальникам – подачу електроенергії таки відновили. Вода теж з'явилася у кранах", - написав Орлов у телеграм-каналі.
Він звернувся до мешканців не нехтувати порадами щодо формування запасів продуктів, які не вимагають приготування, та питної води.
"Нехай ці запаси вам не знадобляться, але все-таки вони будуть", - наголосив мер.
Раніше повідомлялося, що Мешканці Мелітополя та Енергодара (Запорізька обл.), а також деяких інших населених пунктів залишилися без електрики в результаті обстрілу.