В Енергодарі відновили електроенергію та подачу води

В Енергодарі (Запорізька обл.) відновили електроенергію та подачу води, які раніше були відсутні через обстріли російських окупантів, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Завдяки зусиллям фахівців різних підприємств – ЗАЕС, ЗАТЕС, нашим комунальникам – подачу електроенергії таки відновили. Вода теж з'явилася у кранах", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Він звернувся до мешканців не нехтувати порадами щодо формування запасів продуктів, які не вимагають приготування, та питної води.

"Нехай ці запаси вам не знадобляться, але все-таки вони будуть", - наголосив мер.

Раніше повідомлялося, що Мешканці Мелітополя та Енергодара (Запорізька обл.), а також деяких інших населених пунктів залишилися без електрики в результаті обстрілу.