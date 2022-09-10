Зеленський заслухав доповіді командування з активних оборонних дій щодо деокупації територій та звіт про зустріч у форматі "Рамштайн"

На черговому суботньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді українського командування щодо активних оборонних дій з деокупації територій та звіт про зустріч у форматі "Рамштайн", повідомила пресслужба президента.

"Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони щодо деокупації українських територій. За результатами було ухвалено відповідні рішення, зокрема щодо гарантування безпеки у звільнених населених пунктах.

Також окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що завершилася напередодні.

"Враховуючи ситуацію на фронті, набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України в середній та довгостроковій перспективі", - наголошується в пресрелізі.

Учасники засідання також розглянули ситуацію із матеріально-технічним забезпеченням української армії та визначили невідкладні потреби сил оборони України.