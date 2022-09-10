Події

18:48 10.09.2022

Підрозділи ЗС України продовжують звільняти населені пункти на півдні та сході країни – Генштаб

4 хв читати
Підрозділи ЗС України продовжують звільняти населені пункти на півдні та сході країни – Генштаб

Українські війська продовжують наступальні дії на харківському та південнобузькому напрямках і звільнили низку населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Триває звільнення населених пунктів, тимчасово захоплених російськими окупантами в Харківській області та на південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційна інформація буде надана пізніше", - зазначається у повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Російські окупанти водночас зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу українських військ.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій наших підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою переміщує свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах нашої Держави. Зокрема, від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір’я, Сухий Ставок та Брускінське.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін З метою підтримання військ збройних сил республіки білорусь у боєготовності, вчергове продовжено термін навчань.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Так, на сіверському напрямку були зафіксовані обстріли неподалік Білопілля та Линового Сумської області, на харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка. На слов'янському напрямку вівся вогонь у районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка, на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне, на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе.

На авдіївському напрямку – біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського.

На новопавлівському напрямку - поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки.

На запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка.

На південнобузькому напрямку - в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Мирне, Любомирівка, Киселівка, Веселий Кут, Велике Артакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад двадцять населених пунктів.

Зазначається, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, у результаті дій Сил оборони на Південнобузькому напрямку, втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії збройних сил російської федерації тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. Так, за наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення "хан" переведено до 9-го полку морської піхоти.

Серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень. Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, “добровольців” серед відставних військових у Киргизькій республіці.

У звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони, у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. Так, у обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті.

Загарбники намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого знаходиться під вогневим контролем Збройних Сил України. У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ росії - перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним Силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області.

Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження пунктів управління, живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

"За поточну добу, в результаті вогневого впливу артилерії, завдано ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі", - зазначають у Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 10.09.2022
Окупанти обстріляли Харків, інформації про постраждалих наразі немає - Терехов

Окупанти обстріляли Харків, інформації про постраждалих наразі немає - Терехов

12:15 10.09.2022
За три дні українські військові знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн – ПС ЗСУ

За три дні українські військові знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн – ПС ЗСУ

12:08 10.09.2022
Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

11:12 10.09.2022
За добу в Україні ліквідовано 350 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках - Генштаб

За добу в Україні ліквідовано 350 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках - Генштаб

09:06 10.09.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 746 поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 746 поранено

07:23 10.09.2022
ООН: У результаті агресії РФ в Україні постраждали 14 059 людей, серед них 5 767 загиблих

ООН: У результаті агресії РФ в Україні постраждали 14 059 людей, серед них 5 767 загиблих

07:19 10.09.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Первомайське

ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Первомайське

06:59 10.09.2022
Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

21:46 09.09.2022
Порошенко: Під Балаклією загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

Порошенко: Під Балаклією загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

19:03 09.09.2022
Серед окупантів зростає кількість дезертирів, багато російських солдатів вирушили в бік Криму

Серед окупантів зростає кількість дезертирів, багато російських солдатів вирушили в бік Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Клименко: Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 404 випадки незаконного продажу гумдопомоги

Гайдай натякнув на початок деокупації Лисичанська

Україна може дозволити експорт у вересні 100 тис. тонн вугілля до Польщі - прем'єр

Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами – Зеленський

СБУ повідомляє, що спецпризначенці "Альфи" вже в Куп'янську

ОСТАННЄ

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

Єрмак поінформував британських депутатів про ситуацію на фронті, окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України

Окупанти обстріляли "Ураганами" два райони Харкова: одна людина загинула, троє поранені

На деокупованих територіях Печенізької громади можливе загострення ситуації, селищний голова просить мешканців менше перебувати на вулицях

Заступник міністра оборони Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території

ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

Окупанти продовжують обстрілювати Харків, почалася пожежа у приватному будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА