Події

15:50 10.09.2022

Україна має намір приєднатися до глобальної мережі з просування політики етичного найму Global Policy Network on Recruitment - Кабмін

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Україна має намір приєднатися до глобальної мережі з просування політики етичного найму Global Policy Network on Recruitment - Кабмін

Кабінет Міністрів схвалив приєднання України до глобальної мережі з просування політики етичного найму Global Policy Network on Recruitment.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, схвалено проєкт листа до Міжнародної організації з міграції щодо приєднання до Глобальної мережі з просування політики етичного найму Global Policy Network on Recruitment. Основними складовими Глобальної мережі є укріплення рівня політичної свідомості щодо етичного найму та захисту мігрантів, стратегічна діяльність з просування підходів етичного найму та захисту мігрантів, розробка глобальних, регіональних і національних програм для стимулювання узгодженості, синергії та співробітництва із зазначених питань.

 

Теги: #кабмін #мігранти

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