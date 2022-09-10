Уряд повторно накладає санкції на Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаску - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску.

"Продовжуємо позбавляти Росію та колаборантів активів на території України й спрямовувати їх на посилення нашої обороноздатності. На позачерговому засіданні уряд погодив купівлю з боку АРМА військових облігацій на суму 152 млн грн. Це кошти, які перебувають на рахунках агентства і були заморожені в рамках процесу конфіскації російського майна в Україні та майна російських колаборантів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також за його словами, уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

"Це рішення потрібне для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України", - написав він.

Шмигаль повідомив, що заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно з чітко визначеними процедурами і відповідно до нового законодавства.

"Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти Росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення", - підсумував прем'єр.