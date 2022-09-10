За добу в Україні ліквідовано 350 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках - Генштаб

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 350 осіб особового складу, з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становили 52 25 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, загальні втрати ворога приблизно становлять: танків – 2136 (+14) од., бойових броньованих машин – 4584 (+9) од., артилерійських систем 1259 (+22) од., РСЗВ – 311 ( +5) од., засобів ППО ‒162 (+3) од., літаків – 239 (+0) од., гелікоптерів – 212 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10), крилатих ракет - 215 (+1), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27) од., спеціальної техніки -114 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Дані уточнюють.