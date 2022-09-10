Окупанти завдали ракетного удару по Новій Водолазі на Харківщині, загинула жінка

У ніч проти суботи, 10 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області, в результаті в Новій Водолазі загинула жінка.

"У смт Нова Водолага, Харківського району, було вражено приватний будинок, який зазнав серйозних руйнувань. Горіли конструктивні елементи споруди на площі пожежі 20 кв.м. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 5 фахівців особового складу ДСНС.

Загалом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, 21 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 11 пожеж, спричинених воєнними діями.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та чотири рази на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 58 ворожих вибухонебезпечних предметів.