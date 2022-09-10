На Харківщині поліція зафіксувала 25 фактів пошкодження житла та інших об'єктів за добу

Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність обстрілів території Харкова та області, застосовуючи проти мирного населення ракетні удари та атаки з використанням реактивних систем залпового вогню, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали 25 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 3370 машин. У Харкові на блокпосту поліцейські зупинили автомобіль Chevrolet Niva, під час перевірки якого правоохоронці виявили в салоні холодну зброю, яку водій перевозив без будь-яких дозвільних документів.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 8 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.