Події

07:30 10.09.2022

Розблоковано пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

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Розблоковано пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Із 19.00 у п'ятницю розпочалося поновлення руху у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", повідомляє заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Польські перевізники прибрали свої вантажівки з вʼїзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Рух транспорту з польської сторони розблоковано. Наразі завершуються перемовини з протестувальниками. Відновлення руху розпочалося о 19:00 за київським часом", - написав Найєм на сторінці в фейсбуці.

Також повідомляється, що " вже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах, Львівська область для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, у тому числі бензовозів".

Однак Найєм зазначає, що "все ще залишається невирішеною головна причина заторів".

"Ми вже запропонували нашим польським колегам декілька варіантів повного чи часткового виходу із ситуації. Утому числі, скасування фітосанітарного та ветеринарного контролю окремих груп транзитних вантажів. Поки що перемовини тривають. Нині це одна з головних причин заторів (…)", - написав заступник міністра інфраструктури.

 

 

 

Теги: #україна #польща #пункт #пропуск

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