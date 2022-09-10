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07:23 10.09.2022

ООН: У результаті агресії РФ в Україні постраждали 14 059 людей, серед них 5 767 загиблих

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ООН: У результаті агресії РФ в Україні постраждали 14 059 людей, серед них 5 767 загиблих

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) підтвердили дані про 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ, повідомила Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

"На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші", - сказала Богнер під час брифінгу у п'ятницю.

Також Місія ООН підтвердила, що щонайменше 416 осіб стали "жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень" на територіях, окупованих РФ.

"(…) Із них (416 осіб – ІФ-У) 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено. Ми також зафіксували 51 довільний арешт та ще 30 випадків, які можуть бути кваліфіковані як насильницькі зникнення (…), - також повідомила голова Місії ООН.

Крім цього, було зафіксовано низку порушень утримання військовополонених. РФ не надала "доступ до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що знаходиться під її окупацією, зокрема, в районах, що контролюються її збройними силами та пов'язаними збройними групами".

У Місії ООН зазначають, що під час утримання під вартою Збройними силами РФ військовополонені зазнавали жорстокого поводження і тортур, а в деяких місцях не мають доступу до води та медичної допомоги.

"Ми отримали інформацію про жахливу ситуацію про стан здоров'я українських військовополонених, ув'язнених у виправній колонії біля Оленівки. Повідомляється, що багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема на гепатит А та туберкульоз. Ми також зафіксували багато випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли повідомити про їх полон, місцезнаходження та стан здоров'я", - зазначає Богнер.

Також Моніторингова Місія ООН закликала Росію розглянути можливість звільнення вагітних жінок-військовополонених через "гуманітарні міркування".

 

 

 

Теги: #оон #жертви #війна

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