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07:19 10.09.2022

ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Первомайське

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ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Первомайське

Українські військові успішно відбили атаки агресора в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське, повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України.

"Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області," - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці у суботу вранці.

Минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на харківському напрямку - в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;

на слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне;

на краматорському напрямку - біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного;

на бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;

на авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;

на новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка;

на запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль.

На південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА - зафіксовано 36 вильотів.

"Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих “кадирівців”, чисельністю до 1300 осіб", - зазначають у Генштабі.

Минулої доби українська авіація завдала 33 удари, в результаті було знищено склад боєприпасів, а також завдано ураження по майже 25 опорним пунктам і місцям скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи ППО на різних напрямках знищили 2 БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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