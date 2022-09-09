Порошенко: Під Балаклією загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що у боях за звільнення від російських окупантів Балаклії Харківської області загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко.

"(..) З великим сумом дізнався, що у боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. 24 лютого він прийшов на Лаврську і одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією", - написав Порошенко на сторінці в фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Крім цього повідомляється, що Олексій Юрченко воював у лавах ЗСУ у 2015-2016 роках, відзначився у боях за Мар'їнку та Піски.

Порошенко висловив "щирі співчуття дружині Тетяні та всій родині Олексія".