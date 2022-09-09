Король Карл III оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським
Новий король Великої Британії Карл III повідомив, що титул принца Уельського, який раніше належав йому, переходить до його сина Вільяма.
"Як мій спадкоємець Вільям стає герцогом Корнуольським. Сьогодні я з гордістю оголошую його принцом Уельським", - оголосив британський монарх у своєму першому зверненні до нації, яке у п'ятницю транслював телеканал Sky News.
Титул принца Уельського тримають спадкоємці британського престолу.
Карл III також згадав у своїй промові молодшого сина Гаррі та його дружину Меган, висловивши їм своє кохання.
Карл III висловив глибоку скорботу у зв'язку зі смертю матері - Єлизавети II, назвавши її "натхненням і взірцем для наслідування для мене і всієї моєї родини".
"Як і сама королева Єлизавета II, яка робила це з такою непохитною відданістю, я так само урочисто зобов'язуюсь упродовж часу, який Бог дасть мені, підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі нашої нації", - заявив король. Він додав, що тепер, ставши королем, не зможе приділяти багато часу благодійності та іншим проєктам.
Єлизавета II померла у четвер у замку Балморал у Шотландії на 97-му році життя. У зв'язку з цим у Великій Британії було оголошено жалобу, яка триватиме до її похорону.