Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром, під час якої співрозмовники основну увагу приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.
Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції із використанням українських деталей.
Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних сил у боротьбі з агресором та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.
"Кожен в Україні знає, що таке Байрактар, знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку та підтримку громадян Туреччини у цій війні з російською агресією", – сказав президент.