Події

20:48 09.09.2022

Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

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Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром, під час якої співрозмовники основну увагу приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції із використанням українських деталей.

Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних сил у боротьбі з агресором та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

"Кожен в Україні знає, що таке Байрактар, знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку та підтримку громадян Туреччини у цій війні з російською агресією", – сказав президент.

 

 

Теги: #завод #президент #україна #байрактар

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