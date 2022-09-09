Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром, під час якої співрозмовники основну увагу приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції із використанням українських деталей.

Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних сил у боротьбі з агресором та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

"Кожен в Україні знає, що таке Байрактар, знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку та підтримку громадян Туреччини у цій війні з російською агресією", – сказав президент.