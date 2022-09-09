Польща закликала Єврокомісію до якнайшвидшої передачі Україні обіцяних раніше 9 млрд євро макрофінансової допомоги

Польща закликає Європейську Комісію якнайшвидше передати Україні раніше узгоджений транш макрофінансової допомоги, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва.

"Польща разом із європейськими союзниками закликає Європейську Комісію до якнайшвидшої передачі того, що ми вже обіцяли Україні в червні з боку ЄС, тобто 9 млрд євро", – заявив Моравецький на пресконференції з президентом України та Латвії у п'ятницю.

Він також зазначив, що Польща разом із країнами Балтії та Чехією є найбільш активними у комунікації з Європейською комісією з фінансової підтримки України та продовження політики санкцій проти держави-агресора.

"Ці санкції посилюватимуться і з кожним місяцем будуть більш болючими для російської економіки", – запевнив він.

Він додав, що Європа, США та весь вільний світ мають допомагати Україні у її боротьбі.

"Польща завжди організовуватиме цю допомогу", - наголосив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі також наголосив на просуванні українських Збройних Сил у Харківській області та побажав, щоб цей успіх був першою ластівкою остаточної перемоги України над Росією у цій неспровокованій війні.