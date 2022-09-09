Події

19:29 09.09.2022

Співробітника підрозділу судової охорони затримано за вимагання $7 тис. хабара

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Співробітника підрозділу судової охорони затримано за вимагання $7 тис. хабара

Співробітника підрозділу охорони теруправління служби судової охорони затримано за вимагання $7 тис., повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано співробітника підрозділу охорони територіального управління служби судової охорони у місті Києві та Київській області за фактом вимагання грошових коштів (ч.4 ст.189 КК України)", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, громадянин мав цивільно-правові зобов'язання перед співробітником судової охорони, після їх виконання останній зажадав $7 тис. з надуманих підстав.

"При цьому він чинив на потерпілого психологічний тиск і загрожував йому насильством", - зазначається у повідомленні.

"Прокурори Київської обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативниками затримали співробітника судової охорони у порядку ст.208 КПК України при отриманні частини коштів у розмірі 20 тис грн. Під час невідкладного обшуку у затриманого виявлено та вилучено боєприпаси", - наголошується в повідомленні.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

 

 

 

Теги: #суд #охоронець #вимагач

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