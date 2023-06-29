Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

Київський апеляційний суд на засіданні в четвер, 29 червня, змінив запобіжний захід для охоронця столичної поліклініки №3, поруч з укриттям якої 1 червня загинуло троє людей.

"За результатами апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані стороною захисту, які діють в інтересах підозрюваного М., задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 3 червня 2023 року скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у м. Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного М. задоволено частково", - повідомляє пресслужба суду.

До підозрюваного рішенням суду буде застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому заборонено залишати місце проживання з 22:00 до 6:00, за винятком випадків отримання невідкладної медичної допомоги та перебування в укритті в разі повітряної тривоги, до 30 липня 2023 року включно.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинуло троє людей, зокрема дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. У межах досудового розслідування справи про недопуск людей в укриття затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу.

Охоронцю суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.