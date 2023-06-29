Події

19:53 29.06.2023

Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

2 хв читати
Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

Київський апеляційний суд на засіданні в четвер, 29 червня, змінив запобіжний захід для охоронця столичної поліклініки №3, поруч з укриттям якої 1 червня загинуло троє людей.

"За результатами апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані стороною захисту, які діють в інтересах підозрюваного М., задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 3 червня 2023 року скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у м. Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного М. задоволено частково", - повідомляє пресслужба суду.

До підозрюваного рішенням суду буде застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому заборонено залишати місце проживання з 22:00 до 6:00, за винятком випадків отримання невідкладної медичної допомоги та перебування в укритті в разі повітряної тривоги, до 30 липня 2023 року включно.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинуло троє людей, зокрема дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. У межах досудового розслідування справи про недопуск людей в укриття затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу.

Охоронцю суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.

Теги: #суд #київ #охоронець #поліклініка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 29.06.2023
ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу про законність націоналізації банку

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу про законність націоналізації банку

07:04 28.06.2023
"Хладопром" оштрафовано на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію на упаковці морозива

"Хладопром" оштрафовано на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію на упаковці морозива

13:45 27.06.2023
У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

13:11 26.06.2023
Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

10:14 25.06.2023
Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

15:53 24.06.2023
Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

14:55 24.06.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

14:43 24.06.2023
У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

11:23 24.06.2023
Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно

Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ

Заворушення сталися під час акції пам'яті про юнака, застреленого поліцейським під Парижем, розгромлено 25 поліцейських комісаріатів

Результатом роботи групи щодо екологічних наслідків війни стане "Київський екологічний компакт" - Єрмак

Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ

Окупанти зосереджують зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА