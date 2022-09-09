Події

19:03 09.09.2022

Серед окупантів зростає кількість дезертирів, багато російських солдатів вирушили в бік Криму

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Серед окупантів зростає кількість дезертирів, багато російських солдатів вирушили в бік Криму

Морально-психологічний стан у підрозділах російських окупантів значно погіршується у зв'язку зі значними втратами та небажанням воювати, а також зростає кількість дезертирів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці, опублікованій у фейсбуці.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга ворог для пошуку втікачів і повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак у напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. У збройних силах Республіки Білорусь тривають командно-штабні навчання.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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