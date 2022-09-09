Події

17:25 09.09.2022

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

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Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Ради Європейського Союзу про припинення дії спрощеного візового режиму для російських громадян абсолютно правильним і заявив, що коло країн у світі, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися.

"Ми сьогодні обговорили цей важливий аспект щодо візових обмежень для туристів із Росії в недружню, як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Польщі та президентом Латвії у Києві у п'ятницю.

Він також зазначив, що Україна отримала з боку Латвії та Польщі сильну підтримку щодо санкційної політики проти Росії та її агресії.

"Ми сьогодні обговорювали і те, що ми маємо об'єднуватися. І коло таких країн має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за свою війну", - додав він.

Теги: #рф #єс #обмеження

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