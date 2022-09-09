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14:34 09.09.2022

Спрощений візовий режим для РФ припиняє діяти з 12 вересня

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Спрощений візовий режим для РФ припиняє діяти з 12 вересня

Рішення Євросоюзу призупинити угоду з Росією про спрощений візовий режим набуло чинності, проте діяти почне з 12 вересня, повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

"Застосування Угоди між Європейським Союзом і Російською Федерацією про спрощену видачу віз громадянам Європейського Союзу та РФ повністю призупиняється стосовно громадян РФ із 12 вересня 2022 року", - йдеться у публікації.

У документі наголошується, що рішення набуває чинності з дня його ухвалення, тобто у п'ятницю. Але воно діятиме з понеділка, оскільки ЄС зобов'язаний протягом 48 годин після його остаточного затвердження повідомити про нього іншому учаснику угоди – Росії.

Теги: #рф #єс #візовий_режим #призупинка

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