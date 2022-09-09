Події

13:01 09.09.2022

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

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Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував мешканцям тимчасово окупованих територій України, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників.

"Понад 1000 кв. км звільнено від окупанта в останні декілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - написав Залужний у телеграмі в п'ятницю.

 

Теги: #війна #залужний

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