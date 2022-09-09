У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" - українська розвідка

У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які потрібно утилізувати, заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Іскандер" наразі застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі", - сказав він у подкасті "Української правди" та Центру оборонних стратегій "(не)Безпечна країна".

У ГУР зазначили, що С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні вже понад 30 років, а більшість із них років 35-40.

"Це по суті ракета, яку потрібно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч. Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на три роки", - додав Скібіцький.

Також він наголосив, що системи "Калібр", за підрахунками, в РФ могли виробляти на рік 150-180 ракет.

"І той запас, який вони мають, вони вже зберігають, тому що близько 70% комплектувальних не російського виробництва", - сказав представник військової розвідки України.