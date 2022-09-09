Події

12:05 09.09.2022

У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" - українська розвідка

1 хв читати
У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" - українська розвідка

У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які потрібно утилізувати, заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Іскандер" наразі застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі", - сказав він у подкасті "Української правди" та Центру оборонних стратегій "(не)Безпечна країна".

У ГУР зазначили, що С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні вже понад 30 років, а більшість із них років 35-40.

"Це по суті ракета, яку потрібно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч. Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на три роки", - додав Скібіцький.

Також він наголосив, що системи "Калібр", за підрахунками, в РФ могли виробляти на рік 150-180 ракет.

"І той запас, який вони мають, вони вже зберігають, тому що близько 70% комплектувальних не російського виробництва", - сказав представник військової розвідки України.

Теги: #війна #зброя_рф #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 09.09.2022
Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

13:01 09.09.2022
Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

12:57 09.09.2022
Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота для евакуації поранених із поля бою

Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота для евакуації поранених із поля бою

11:22 09.09.2022
У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

10:48 09.09.2022
У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

09:35 09.09.2022
Під час розчищення території заводу ім. Ілліча в окупованому Маріуполі підірвалися 4 місцеві жителі

Під час розчищення території заводу ім. Ілліча в окупованому Маріуполі підірвалися 4 місцеві жителі

09:24 09.09.2022
За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

09:10 09.09.2022
Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

18:39 08.09.2022
Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

17:09 08.09.2022
Понад 70% українських культурних діячів продовжують свою професійну діяльність, незважаючи на війну

Понад 70% українських культурних діячів продовжують свою професійну діяльність, незважаючи на війну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

ОСТАННЄ

У Мелітополі 14 тисяч учнів розпочали навчальний рік в українських школах - мер

СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіа-центру на півдні України

Подоляк назвав зупинення Радою ЄС спрощеного візового режиму для росіян першим кроком на довгому шляху примусу РФ до відповідальності за агресію

"Псевдореферендуму" 11 вересня не буде – мер Мелітополя

З України видворили двох громадян РФ та Румунії - СБУ

ГУР Міноборони отримало $5 млн, заарештованих у справі колишнього міністра агрополітики

Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

Прокуратура порушила справу за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата

Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА