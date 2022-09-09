У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

У Бахмуті за добу через російські обстріли вбито вісьмох людей, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних та шість багатоповерхових будинків, немає води та електрики четвертий день, ремонт неможливий через активні бойові дії, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Цієї ночі росіяни вели обстріли в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Бахмут зазнав найбільшої шкоди: за попередню добу росіяни тут вбили вісьмох людей, поранили ще 17. Пошкоджено 20 приватних і шість багатоповерхових будинків, чотири крамниці, палац культури та адмінбудівлю. Крім того, під обстріл потрапив ринок - пошкоджено 107 контейнерів. У місті четвертий день відсутні вода та електрика - ремонт неможливий через активні бойові дії", - написав він у телеграм-каналі.

У Покровському районі постраждали Мар'їнка, Красногорівка, Максимільянівка та Авдіївка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Краматорському районі під вогонь потрапили Слов'янськ, Костянтинівка та Рай-Олександрівка. У Слов'янську пошкоджено складські приміщення та будівлю технікуму. У Костянтинівці постраждали підприємство та будинок. У Рай-Олександрівці пошкоджено два будинки, без жертв.