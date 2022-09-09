У Київській ОВА попереджають громадян про заплановані роботи з утилізації ворожих мін

У Київській обласній військовій адміністрації попереджають жителів регіону про заздалегідь заплановані роботи з утилізації ворожих мін.

"Шановні жителі Київщини! Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів. У зв'язку з цим у громадах області може бути чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають жителів зберігати спокій і довіряти "виключно офіційним джерелам".