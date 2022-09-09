Події

10:25 09.09.2022

У Київській ОВА попереджають громадян про заплановані роботи з утилізації ворожих мін

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У Київській обласній військовій адміністрації попереджають жителів регіону про заздалегідь заплановані роботи з утилізації ворожих мін.

"Шановні жителі Київщини! Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів. У зв'язку з цим у громадах області може бути чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають жителів зберігати спокій і довіряти "виключно офіційним джерелам".

 

Теги: #міни #київська_область

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