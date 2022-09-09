Події

09:35 09.09.2022

Під час розчищення території заводу ім. Ілліча в окупованому Маріуполі підірвалися 4 місцеві жителі

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В окупованому Маріуполі під час розчищення території металургійного комбінату ім. Ілліча стався вибух, унаслідок якого постраждали чотири місцеві жителі, повідомляє Маріупольська міськрада.

"На комбінаті Ілліча підірвалися чотири маріупольці. Інцидент стався під час розчищення заводу", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що окупований Маріуполь залишається "небезпечним місцем для життя", а вибухонебезпечні предмети в місті є усюди – не лише на підприємствах, а й у парках і на дитячих майданчиках.

"Рашисти посилають розбирати зруйновані ними підприємства не своїх спеціалістів, а звичайних маріупольців. Це демонструє їхнє ставлення до наших жителів, яких розглядають лише як дешеву робочу силу та чергове гарматне м'ясо. Не працюйте на окупантів! Хай самі ризикують своїм життям", - підсумували в міськраді.

 

Теги: #вибух #війна #маріуполь

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