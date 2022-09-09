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08:19 09.09.2022

США запровадили санкції проти високопоставлених осіб Ірану, причетних до виробництва та постачання БПЛА до Росії для підтримки її агресії проти України

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США запровадили санкції проти високопоставлених осіб Ірану, причетних до виробництва та постачання БПЛА до Росії для підтримки її агресії проти України

Мінфін США запровадив санкції проти високопоставлених осіб Ірану, причетних до виробництва та постачання БПЛА до Росії для підтримки її агресії проти України, повідомляє державний секретар Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати підтримують народ України і, не вагаючись, назвуть тих, хто припускає російську агресію, зокрема представників іранського уряду, причетних до доставки безпілотників до Росії", - написав Блінкен у мікроблозі твіттер.

Він оприлюднив офіційний пресреліз Міністерства фінансів США, в якому йдеться про запровадження санкцій проти іранських осіб, причетних до виробництва безпілотних літальних апаратів та постачання зброї до Росії.

"Росія робить усе більш відчайдушний вибір, щоб продовжити неспровоковану війну проти України, особливо перед нашими безпрецедентними санкціями та експортним контролем", - цитує пресслужба Мінфіну заяву заступника міністра фінансів США щодо боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браяна Е. Нельсона.

"Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти Росії та Ірану та притягнення до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує агресивну війну Росії проти України", - зазначив він.

У пресрелізі наголосили, що США "без вагань завдадуть ударів по виробникам і постачальникам, які сприяють Ірану та його програмі безпілотних літальних апаратів КВІР, ще раз демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідування терористичних проксі, які дестабілізують Близький Схід".

Крім того, 8 вересня, Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США призначило постачальника авіатранспортних послуг за участь у відправленні іранських безпілотних літальних апаратів до Росії.

"Крім того, OFAC призначає три компанії та одну особу, які беруть участь у дослідженні, розробці, виробництві та закупівлі іранських БПЛА та компонентів БПЛА, включно з серією безпілотних літальних апаратів Shahed, для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і його Повітряно-космічних сил (ПКСІ) і ВМС", - сказано в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #сша #санкції #іран

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