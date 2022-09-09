Події

07:42 09.09.2022

ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"

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ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"

Збройні сили України (ЗСУ) успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит", повідомив Генеральний штаб.

"Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки  вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що за даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку до районів населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, упродовж доби відмічено понад 15 таких випадків.

Водночас, на херсонському напрямку у зв'язку з тим, що сили оборони перейшли до контрнаступу, окупанти перейшли до тактики терористичних дій щодо місцевих мирних жителів.

Так, згідно з зведенням Генштабу, у населеному пункті Велика Олександрівка ворог використовує місцеве населення як "живий щит". Селище закрито на в'їзд та виїзд.

На волинському та поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання звільнення захоплених територій.

Але на сіверському напрямку інтенсивність ворожого обстрілу значно знизилася.

Проте ворог продовжував обстрілювати військові та цивільні об'єкти України.

Зокрема, на харківському напрямку зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка;

На слов'янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов'янська та Микільського;

на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

на авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

На новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

На запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів;

На південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Разом із тим, Сили оборони героїчно утримують позиції і не допускають просування ворога.

"Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам'янка", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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