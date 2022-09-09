Події

07:07 09.09.2022

Байден співчуває у зв'язку зі смертю Єлизавети II і сподівається на збереження дружби США та Британії за короля Чарльза III

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Байден співчуває у зв'язку зі смертю Єлизавети II і сподівається на збереження дружби США та Британії за короля Чарльза III

Президент США Джозеф Байден від імені американців висловлює співчуття підданим Великої Британії у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II, йдеться у заяві президента та першої леді Джилл Байден, опублікованій Білим домом.

"Сьогодні думки і молитви людей по всій території Сполучених Штатів - із народом Сполученого Королівства та Співдружності - в їхньому горі. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття королівській родині, яка оплакує не лише свою королеву, а й свою дорогу матір, бабусю і прабабусю. Її спадщина буде займати чільне місце на сторінках британської історії та в історії нашого світу", - йдеться у ньому.

"Ми сподіваємося на продовження тісної дружби з королем та королевою у наступні роки", - наголошується в заяві.

 

 

Теги: #сша #королева #британія #реакція

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