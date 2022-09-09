Німецький системний оператор 50 Hertz надав "Укренерго" обладнання для ремонтних та відновлювальних робіт

Німецький системний оператор 50 Hertz надав НЕК "Укренерго" 14 генераторів та 50 сучасних освітлювальних приладів, які найближчим часом працюватимуть на енергетичних об'єктах компанії, зокрема під час ремонтних та відновлювальних робіт.

"50 Hertz надав генератори та освітлювачі в рамках проєкту "Експертна підтримка" уряду України в реалізації проєкту "Справедлива трансформація" відповідно до грантової угоди між Громадською організацією GoLocal, що працює у сфері регіонального розвитку України, та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)", - повідомило "Укренерго" у телеграм-каналі у четвер.

При цьому уточнюється, що оглянути доставлене обладнання приїхали тимчасово повірений у справах посольства ФРН Бертрам фон Мольтке та радник посольства ФРН з питань енергетики і представник Федерального міністерства економіки і клімату Німеччини Сиріяк Массюе.

"Вони зазначили, що німецька сторона готова вести діалог про подальше партнерство та допомогу "Укренерго", - повідомила НЕК.

В "Укренерго" додали, що, крім цього, 50 Hertz фінансує виготовлення нового обладнання для підстанцій, допомагає втілювати проєкти для поглиблення інтеграції української енергосистеми в європейську енергомережу ENTSO-E.

Там звернули увагу, що "Укренерго" відновило роботу магістральних електромереж на деокупованих територіях та продовжує планові ремонти у всій Україні, а також будівництво та реконструкцію об'єктів у тих регіонах, де це можливо.

"Це дає змогу нам підтримувати надійність роботи наших мереж навіть в умовах війни. Допомога європейських друзів значно полегшує нам цю роботу і надає впевненості в тому, що ми вдало пройдемо зиму. Тому ми вдячні партнерам із 50 Hertz та іншим європейським системним операторам, які підтримують нас на сьогодні", - сказав під час зустрічі з німецькими партнерами директор з інвестицій "Укренерго" Олег Павленко, слова якого наведено у повідомленні.