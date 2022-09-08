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21:55 08.09.2022

Група Єрмака-Макфола обговорила необхідність запровадження санкцій проти РФ в сфері атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії

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Група Єрмака-Макфола обговорила необхідність запровадження санкцій проти РФ в сфері атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії

Відбулося чергове засідання Міжнародної експертної групи з санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США з національної безпеки посол Майкл Макфол. Група зазвичай зустрічається у форматі відеоконференції.

"Вони (учасники засідання - ІФ) обговорили необхідність запровадження санкцій в сфері атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії. Також йшлося про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що істотно знизить надходження до бюджету РФ і вплине на її нафтовидобувну галузь", – повідомляється на сайті президента України.

Єрмак подякував членам групи за роботу та привітав їх із виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні цього року.

Глава Офісу глави держави запропонував членам групи Єрмака-Макфола нові ідеї для обговорення. Насамперед йдеться про документ щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму. "Він зазначив, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що Росія є терористичною державою. Також цього вимагає український народ", - йдеться у повідомленні.

Ще одним важливим питанням, як зазначив Єрмак, є заборона отримання віз російськими громадянами. Він зазначив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але потрібно домагатися більшого і готувати відповідні пропозиції.

Єрмак звернув увагу на те, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти РФ. Зокрема, днями було застосовано санкції до більш ніж 600 осіб, які належать до керівної верхівки Росії. Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Керівник Офісу глави держави також запропонував продовжити вдалу практику спілкування членів Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії з парламентарями різних країн.

 

 

Теги: #рф #україна #санкції #пропозицiї

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