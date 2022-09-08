Події

19:43 08.09.2022

Окупанти продовжують намагатися встановити контроль над Донецькою областю і утримати тимчасово окуповані райони на півдні та сході України

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Окупанти продовжують намагатися встановити контроль над Донецькою областю і утримати тимчасово окуповані райони на півдні та сході України

Російські окупанти намагаються встановити контроль над усією територією Донецької області, а також утримати раніше захоплені території на сході та півдні України, повідомляє Генштаб ЗСУ у четвер.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що загарбники постійно ведуть повітряну розвідку БПЛА, продовжують вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

"Протягом поточної доби ворог завдав 4 ракетні удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення; 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки. Окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське", - наголосили у відомстві.

Там уточнюють, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без змін. Визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни", - зазначають у Генштабі.

Українські військові уточнюють, що на інших напрямках противник продовжив завдавати ударів по військовим та цивільним об'єктам. Зокрема, на сіверському напрямку окупанти вели вогонь у районах населених пунктів  Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

На харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, загарбники обстрілювали райони населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка; на слов'янському напрямку –  Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка; на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка.

Крім того, окупанти вели вогонь на бахмутському напрямку в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк та Веселе; на авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на новопавлівському напрямку – у районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка.

На запорізькому напрямку російські окупанти вели вогонь біля Новоандріївки, Новополя та Времівки; на південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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