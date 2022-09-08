Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

"Ми бачимо реальний та вимірний прогрес України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та ланцюжки поставок сильно перевантажені. Це має прямий вплив на здатність Росії проєктувати та підтримувати бойову міць", - сказав Міллі на пресконференції за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в четвер.

За його словами, російське командування та управління у штабі було зруйновано, і у них є великі проблеми із поповненням своїх сил та поповненням бойових втрат.

Міллі розповів, що на сьогодні США передали Україні 16 систем HIMARS із тисячами снарядів GLMRS, сотні тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, а також 126 артилерійських знарядь M-777, тисячі протитанкових засобів, тисячі зенітних знарядь, ракети HARM, стрілецьку зброю і багато нелетального спорядження. Також США надали майже півмільйона снарядів 155 мм.

"Війну не завершено, Росія велика країна, має дуже серйозні амбіції щодо України, тому буде необхідна підтримка України для продовження її боротьби за своє виживання", - зазначив Міллі.