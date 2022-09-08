Нещодавні бойові успіхи України доводять, що допомога союзників справді змінює ситуацію - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості допомоги США та союзників для перемоги України та захисту Європи від російської загрози.

"Привітав держсекретаря Блінкена в Києві, щоб подякувати США за те, що вони залишаються нашим надійним стратегічним партнером. Нещодавні бойові успіхи України доводять, що допомога, яку надають США та їхні союзники, дійсно змінює ситуацію. За постійної підтримки Україна переможе і захистить Європу від російської загрози", - написав Кулеба у твіттері у четвер.