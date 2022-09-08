Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони - Остін

Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"У нас були хороші переговори сьогодні про пріоритети у самозахисті України. Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та інших критично важливих можливостей", - сказав Остін на пресконференції з питань результатів 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у четвер.

Він наголосив, що захисники України негайно та ефективно використали військову допомогу, яку їм спрямовували.

"Ми не припинимо нашу підтримку самооборони України ні сьогодні, ні завтра. Країни, представлені сьогодні тут, показали свою рішучість підтримати суверенне право України захищати себе, і вони показали лідерство у прагненні інтегруватися, навчати та виробляти для задоволення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі", - зазначив Остін.

Він зазначив, що контактна група наразі навіть більш об'єднана та сповнена рішучості продовжувати спільну підтримку права України захищати себе.

За його словами, з першої зустрічі США збільшили військову підтримку Україні приблизно вчетверо.

Остін поінформував, що в наступні декілька тижнів у координації з НАТО США проведуть спеціальну сесію контактної групи, на якій зберуться старші національні директори з питань озброєнь.

"Вони обговорять, як наша військово-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому Збройні сили України необхідними можливостями", - пояснив міністр.