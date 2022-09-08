НАТО планує організувати навчання за стандартами NSPA для української Агенції з оборонних закупівель - Резніков

Північноатлантичний альянс планує організувати навчання за стандартами NSPA для української Агенції з оборонних закупівель, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі "Рамштайн". Альянс планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - написав Резніков у твіттері в четвер.