Події

17:36 08.09.2022

НАТО планує організувати навчання за стандартами NSPA для української Агенції з оборонних закупівель - Резніков

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НАТО планує організувати навчання за стандартами NSPA для української Агенції з оборонних закупівель - Резніков

Північноатлантичний альянс планує організувати навчання за стандартами NSPA для української Агенції з оборонних закупівель, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі "Рамштайн". Альянс планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - написав Резніков у твіттері в четвер.

Теги: #нато #навчання

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