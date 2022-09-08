Противник упровадив суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеними пунктами Херсонської області

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на території Херсонської області противник упровадив суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеними пунктами, порушення окупаційних обмежувальних вимог суворо карається, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Цього тижня на території Херсонської області противник упровадив суворі обмеження на переміщення місцевих мешканців між населеними пунктами, що суттєво ускладнює для значної кількості людей отримання продовольства, ліків та необхідної термінової медичної допомоги. Порушення окупаційних обмежувальних вимог суворо карається", - сказала Маляр на брифінгу у Military media center у четвер.

За її словами, зокрема, російські військовослужбовці обстрілюють без попередження цивільні автомобілі, що наближаються до понтонних переправ.

"При цьому російські загарбники, декларуючи високі гуманітарні цілі, суворо вимагають доведення до школярів усіх вікових категорій пропагандистських матеріалів, які містять спотворене розуміння історичних подій та поширюють наративи: нібито лише спільне майбутнє є в України з РФ".

Маляр зазначила, що окупанти інтегрують освітню систему тимчасово окупованих територій до російської, наразі масово зводять туди російські підручники та використовують навчальні заклади для прикриття своїх сил та засобів від ударів ЗСУ. Вона зазначила, що не виключає, що окупанти можуть використовувати дітей з тією самою метою як живий щит.

"Росіяни бояться українців, вони бояться нашого протестного потенціалу навіть усередині РФ. Очевидно, саме тому спецслужби РФ нервово активізують діяльність стосовно громадян Росії з українським походженням і стосовно українських громадян, які проживають на території РФ", - розповіла заступник глави Міноборони.