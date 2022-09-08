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16:14 08.09.2022

Україна проводить комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю - Генштаб

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Україна проводить комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю - Генштаб

У відповідь на командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі Україна проводить комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Сьогодні розпочалося проведення командно-штабного навчання ЗС Білорусі із залученням органів управління військових частин та підрозділів західного оперативного командування. У відповідь на зазначене нами організовано і наразі триває комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер.

За його словами, залучено підрозділи ЗС України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України.

Представник Генштабу запевнив, що ЗСУ відстежують заходи, які проводить противник у рамках переміщення своїх військ і в рамках оперативної підготовки.

Громов зазначив, що на волинському, житомирському та київському напрямах ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

"Уздовж державного кордону розгорнуто і виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість батальйонів ЗС Білорусі", - уточнив він.

Теги: #навчання #кордон #білорусь

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