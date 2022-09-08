Події

15:37 08.09.2022

Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

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Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер, 8 вересня, прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Як повідомляє агентство Associated Press (AP), Блінкен здійснив незапланований візит до Києва в четвер, коли адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нову велику військову допомогу на суму понад $2 млрд для України та інших європейських країн, яким загрожує РФ.

В AP згодом повідомили, що перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Блінкен відвідав посольство США, а потім Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

"У вестибюлі лікарні Блінкен також зустрів Патрона, джек-рассел-тер'єра, який допоміг українським військовим знайти понад 200 мін, встановлених російськими військами. Блінкен опустився на коліна, погладив собаку і почастував його ласощами, сказавши, що пес "відомий у всьому світі", - пише агентство.

Теги: #київ #візит #блінкен

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