Події

09:47 08.09.2022

Пентагон у четвер оголосить про постачання Україні зброї ще на $675 млн, зокрема снарядів для ракетних установок – ЗМІ

1 хв читати
Пентагон у четвер оголосить про постачання Україні зброї ще на $675 млн, зокрема снарядів для ракетних установок – ЗМІ

Пентагон у четвер зробить оголошення про передання Україні додаткової партії зброї та боєприпасів на загальну суму $675 млн, пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Очікувана партія передбачатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок HIMARS, транспортні засоби та інше обладнання для солдатів, ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес США виділити Україні додаткову допомогу у сфері безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд, а також $2 млрд на допомогу у сфері внутрішніх постачань енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок.

Теги: #пентагон #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 08.09.2022
Пентагон припиняє постачання нових F-35 через використання компонентів, виготовлених із китайських матеріалів

Пентагон припиняє постачання нових F-35 через використання компонентів, виготовлених із китайських матеріалів

07:34 07.09.2022
У Пентагоні вбачають ознаки того, що українські військові просуваються вперед – Міноборони США

У Пентагоні вбачають ознаки того, що українські військові просуваються вперед – Міноборони США

19:36 27.08.2022
Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції

Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції

14:09 27.08.2022
Пентагон витратить понад $180 млн на закупівлю NASAMS для України, контракт розрахований до серпня 2024 року

Пентагон витратить понад $180 млн на закупівлю NASAMS для України, контракт розрахований до серпня 2024 року

21:11 19.08.2022
США надішлють Україні військову допомогу на $775 млн, включно з боєприпасами для HIMARS, гаубицями, протирадіолокаційними ракетами

США надішлють Україні військову допомогу на $775 млн, включно з боєприпасами для HIMARS, гаубицями, протирадіолокаційними ракетами

20:33 15.08.2022
Шеф Пентагону знову захворів на коронавірус

Шеф Пентагону знову захворів на коронавірус

11:07 13.08.2022
За 10-бальною шкалою ефективність ЗСУ оцінюємо на 12 балів – Пентагон

За 10-бальною шкалою ефективність ЗСУ оцінюємо на 12 балів – Пентагон

09:23 09.08.2022
Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

08:11 05.08.2022
США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

07:35 05.08.2022
Новим прессекретарем Пентагону став генерал ВПС США Райдер

Новим прессекретарем Пентагону став генерал ВПС США Райдер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова двоє людей загинули, п'ятеро поранені - Синєгубов

Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

ОСТАННЄ

У Києві зловмисники продавали авто, призначені для ЗСУ

Двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, засуджено до 10 і 15 років позбавлення волі

Українська прокуратура повідомила про підозру ще двом капітанам російських суден у незаконному вивезенні зерна через Крим

Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

У спецсесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова двоє людей загинули, п'ятеро поранені - Синєгубов

Під ворожим обстрілом іще один район Харкова, є влучення в адмінбудівлю

Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

Ворог вів масований артобстріл Авдіївки, у Бахмуті влучив у Палац культури, у Костянтинівській громаді – в елеватор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА