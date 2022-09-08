Пентагон у четвер оголосить про постачання Україні зброї ще на $675 млн, зокрема снарядів для ракетних установок – ЗМІ

Пентагон у четвер зробить оголошення про передання Україні додаткової партії зброї та боєприпасів на загальну суму $675 млн, пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Очікувана партія передбачатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок HIMARS, транспортні засоби та інше обладнання для солдатів, ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес США виділити Україні додаткову допомогу у сфері безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд, а також $2 млрд на допомогу у сфері внутрішніх постачань енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок.