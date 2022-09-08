Події

09:16 08.09.2022

Пентагон припиняє постачання нових F-35 через використання компонентів, виготовлених із китайських матеріалів

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Пентагон припиняє постачання нових F-35 через використання компонентів, виготовлених із китайських матеріалів

Пентагон тимчасово припиняє постачання до армії літаків F-35 виробництва корпорації Lockheed Martin після того, як стало відомо, що в одному з компонентів винищувача використовували сплав, виготовлений у Китаї, що порушує федеральні правила закупівлі для потреб оборони, повідомляє телеканал CNN.

Lockheed Martin сама поінформувала військове відомство про недотримання вимог, і наразі здійснюється перевірка з метою з'ясування обставин події, йдеться у повідомленні.

CNN зазначає, що Пентагон не розкрив, постачання якої кількості літаків затримується. Планується, що у 2022 році на озброєння надійдуть до 153 винищувачів, і наразі вже поставлено 88 машин.

Пентагон заявив, що Lockheed Martin уже знайшла альтернативне джерело сплаву для майбутніх постачань.

Одночасно, як повідомляє телеканал, представник американського Міноборони повідомив, що магніт, який містить китайський сплав і використовуваний у складі інтегрованого блоку живлення, не становить проблеми безпеки.

"Ми підтвердили, що магніт не передає інформації, не завдає шкоди цілісності літака і немає жодних експлуатаційних характеристик, якості, безпеки або ризиків, пов'язаних із цією проблемою, і польоти для парку F-35, що вже перебуває на озброєнні, триватимуть у звичайному режимі", - наводить слова військового чиновника телеканал.

У заяві Lockheed Martin зазначено: "Ми працюємо з нашими партнерами з Міноборони, щоб забезпечити дотримання договірних зобов'язань у межах ланцюжка постачань. Магніт не має видимості або доступу до будь-якої конфіденційної інформації про програму. F-35 залишається безпечним для польотів, і ми працюємо з Міністерством оборони, щоб вирішити проблему якнайшвидше, щоб відновити постачання".

Теги: #пентагон #f_35

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