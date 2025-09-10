Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило, що безпілотники, які залетіли на територію Польщі в ніч проти 10 вересня, збивались винищувачами F-35 Королівських повітряних сил Нідерландів.

"Дякуємо за підтримку @NATO_AIRCOM та Королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомагали сьогодні вночі забезпечувати безпеку в польському небі", - йдеться у повідомленні оперативного командування у соцмережі Х у середу.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також підтвердив, що саме нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею. "У рамках НАТО наші винищувачі F-35 роблять значний внесок у захист нашої колективної безпеки. Саме до цього ми готові", - написав він в соцмерережі Х.

"Так ми тримаємо на відстані ескалацію російської загрози", - вважає міністр оборони Нідерландів.

Як повідомлялося з посиланням на польські ЗМІ, понад 20, найімовірніше 23, російських безпілотники було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору.