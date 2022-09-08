Події

08:35 08.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 10 викликаних воєнними діями.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, одна з пожеж була викликана ракетним ударом по об'єкту виробничої інфраструктури в Салтівському районі міста, завданому окупантами близько півночі.

Виникла пожежа одразу в 4-х осередках на загальній площі 50 кв.м. Рятувальники 5-ї, 11-ї та 18-ї пожежно-рятувальних частин відреагували оперативно, о 01:17 повністю ліквідувавши вогонь. Жертв і постраждалих попередньо немає", - йдеться в повідомленні.

На другому виробничому об'єкті, розташованому в Холодногірському районі Харкова, пожежі в результаті ракетного влучення не виникло. Але сталися масштабні руйнування чотириповерхової адміністративної будівлі. На місці події працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки, а також близько 50 фахівців особового складу ДСНС.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і тричі на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 63 ворожі вибухонебезпечні предмети.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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