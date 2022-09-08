Події

08:19 08.09.2022

Окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, в області від ворожих обстрілів постраждали вісім людей, серед них дворічна дитина

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Окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, в області від ворожих обстрілів постраждали вісім людей, серед них дворічна дитина

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після опівночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо – знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. Наразі постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, по області ворожих обстрілів зазнали Харківський, Ізюмський, Чугуївський і Богодухівський район. Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінки у Дергачівській громаді Харківського району області. Постраждалих госпіталізували з вибуховими та осколковими пораненнями. Було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі, виникли пожежі. Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 особи у Чугуївському районі, 1 – Харківському, 3 (серед них 2-річна дитина) – в Ізюмському. Стан постраждалих – середній.

 

 

 

Теги: #харківська_область #постраждалий

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