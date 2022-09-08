Події

08:12 08.09.2022

Окупанти вночі з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

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Окупанти вночі з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські окупанти в ніч на четвер, 8 вересня, з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, пошкоджено приватні домоволодіння, соціальну та промислову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни чотири рази спрямовували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо ніхто не постраждав", – написав Резніченко вранці в четвер у телеграм-каналі.

Зокрема, Марганецьку громаду обстріляли тричі. Пошкоджено підприємство. На місці працюють спеціалісти. Масштаби руйнувань в громаді з'ясовуються.

У Нікополі понівечено 11 приватних будинків та господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач, яку вже ремонтують електрики.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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