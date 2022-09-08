Події

08:02 08.09.2022

На Харківщині на блокпостах виявлено два авто, які перебували у розшуку

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На Харківщині на блокпостах виявлено два авто, які перебували у розшуку

У Харківській області минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 2100 машин, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"На блокпосту в Богодухівському районі поліцейські виявили два транспортні засоби, які перебували в розшуку", - йдеться у повідомленні.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 2 особи для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #авто #розшук #харківська_область

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